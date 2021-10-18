Sporun yeni adresi cıvıl cıvıl!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'a kazandırılan Vakıf Bera Kent Parkı bünyesinde yer alan, içinde futbol sahaları, basketbol, boks ve güreş branşlarına özel spor salonları ile eğitim salonlarının bulunduğu Spor Kompleksi hem bölgedeki amatör kulüpler hem de Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yoğun olarak kullanılmaya başladı.



Bursa'nın yeniden yeşille anılan bir kent olması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'a kazandırılan Vakıf Kent Parkı'nın ikinci etabı olan spor tesisleri ilçeye ayrı bir değe kattı. Yıldırım'ın Vakıf, İsabey, Şirinevler ve Demetevler mahalleleri arasında yer alan aynı zamanda Kestel ve Gürsu ilçelerine de sportif anlamda katkı sağlayan Vakıf Bera Spor Tesisleri bünyesinde bin 900 kişi kapasiteli tribünü de bulunan iki adet nizami suni çim futbol sahası bulunuyor. Yaklaşık 3 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilen Spor Salonu ve Eğitim Merkezi binasında da biri uluslararası standartlara uygun 800 metrekare alanlı olmak üzere 2 basketbol sahası, boks salonu, güreş salonu, fitness salonu, kafeterya, 9 adet derslik, genel amaçlı spor salonu, her branş için soyunma odaları ve duşlar yer alıyor. Yapımı kısa süre önce tamamlanan tesisler, bölgedeki amatör spor kulüpleri ile Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yoğun olarak kullanılmaya başladı. Amatör spor kulüplerinin resmi müsabakalarının yanında tesisler salon sporlarının farklı branşlarına da ev sahipliği yapıyor.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte tesisleri gezip, idman yapan sporcularla sohbet etti. Önce bu yıl süper lige çıkan Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nün basket takımını ziyaret eden Başkan Aktaş, sporcularla sohbet edip, daha sonra hava atışını yaptığı idman müsabakasını izledi. Yine idmanlarını tesislerde yapan küçük güreşçiler ve karatecileri ziyaret eden Başkan Aktaş, amatör liglerde mücadele veren Demetevlerspor ile Mustafakemalpaşa 2014 Spor Kulübü karşılaşmasında başlama vuruşunu yapıp bir süre karşılaşmayı izledi.



Vakıf Bera Kent Parkı’nın yeşil alan düzenlemeleri, göleti, kafeteryası, eğlence merkezi, piknik alanları, yürüyüş yolları ve en önemlisi de spor tesisleri ile 250 dönümlük mükemmel bir alana dönüştüğünü belirten Başkan Aktaş, spor tesislerinin de yoğun olarak kullanıldığını söyledi. Tesislerin Vakıf Mahallesi başta olmak üzere bölgedeki amatör kulüplere hizmet verdiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu kadar yoğun olarak kullanılmasıyla ne kadar doğru ve hayırlı bir yaptırım yaptığımızı gördük. Ufak tefek eksiklerimiz var onları da kısa sürede tamamlayacağız. Tesislerin oluşmasında katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Yıldırım’daki kulüplerin eksiklerinin giderilmesi noktasındaki katkıları nedeniyle Oktay Başkanımıza çok teşekkür ederim. Tesislerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da özellikle bölgedeki amatör kulüplerin böyle bir tesise çok ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, tesisleri Yıldırım’a kazandıran Başkan Aktaş’a teşekkürlerini iletti.

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