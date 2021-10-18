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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsu’da Mevlid Kandili’nin maneviyatı paylaşıldı

İHA

Gürsu’da Mevlid Kandili’nin maneviyatı paylaşıldı

Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen Mevlid Kandili Programı, Gürsulular’a maneviyat dolu saatler yaşattı.
Prof.Dr. Mustafa Karataş, ŞairYazar Ali Öztürk ve Kuran’ı Kerim güzel okuma dünya birincisi Mehmet Bilir’in katılımıyla gerçekleştirilen program, duygu dolu anlara sahne oldu. Programda konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in yeryüzüne teşriflerinin yıldönümü olan bu mübarek gecenin, milletimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlar getirmesini temenni ederim. Bu mübarek gecede, gönlümüzden geçen tüm dualarımızın kabul olmasını dilerim. Hak, hukuk, adalet, ilim, merhamet, erdem, güzel ahlak gibi İnsanı insan yapan bütün değerlerin hayat bulduğu Peygamber Efendimiz’in hayatı hepimiz için elbette ki en iyi rehberdir. Bütün insanlığın rehberi olan Hz. Muhammed’in (s.a.v.)ahlaki değerleri ve erdemleriyle yetişecek nesillerin oluşturacağı toplumlar huzuru yaşayacaktır. Bu mübarek gecenin hepimizin böyle yaşamasına vesile olmasını temenni ederim” dedi.
Gürsu protokolü, meclis üyeleri ve halkın yoğun katılımıyla Gürsu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programda; huzur, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren Mevlid Kandili’nin maneviyatı paylaşıldı.

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