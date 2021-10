Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda en fazla proje başvuru ödülü bir kez daha BUÜ’nün

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) bu yıl 10.’sunu düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda en fazla proje başvuru ödülü bir kez daha Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) oldu.

Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler Teması ile bu yıl 10.’su gerçekleştirilen OİB Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’na en fazla proje başvurusu yapan BUÜ, yarışma jürisi tarafından özel ödüle lâyık görüldü. 16’sı yurt dışından olmak üzere 104 farklı üniversiteden 383 proje başvurusunun yapıldığı yarışmaya toplam 37proje ile katılan BUÜ’ye jüri özel ödülü verildi.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen 10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması canlı yayınında OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova, ödülü sembolik olarak Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a takdim etti. Yarışmaya her geçen gün ilginin arttığına işaret eden Ali İhsan Yeşilova, “Bu ilgi Otomotiv İhracatçıları Birliği olarak bizleri hem mutlu ediyor, hem de geleceğe olan inancımızı arttırıyor. Uludağ Üniversitemiz ilk günden beri bu yarışmalara çok yakın ilgi gösterdi ve bizleri destekledi. Önceki yıl da 17 proje ile en fazla başvuru yapan üniversite ödülünü almaya hak kazanmıştınız ve ödülünüzü maalesef yine bu ekranlardan sizinle paylaşmak zorunda kalmıştık. Üniversitemiz, bu yıl çok daha güzel bir başarıya imza attı. Bu 383 projenin neredeyse yüzde 10’unu yani 37 projeyi yarışmaya göndererek, gerçekten takdire şayan çok önemli bir başarı elde etti. Hatta ilk 10 içerisinde yer alan projelerden 2 tanesi de yine Üniversitemize ait. Bu başarıdan dolayı sizleri yürekten tebrik ediyorum ve başarınızın devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenen Ali İhsan Yeşilova, ilk fırsatta Üniversiteyi ziyaret edip ödülü Rektör Kılavuz’a doğrudan takdim edeceğinin sözünü verdi. Kendisinin de Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu olması dolayısıyla elde edilen başarıdan dolayı ayrıca mutlu olduğunu aktaran Yeşilova, başarıda emeği geçen herkesi tebrik etti.

İki proje finale kaldı

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, böylesine teşvik edici ödüller kazanmanın kendilerindeki heyecanı ve azmi daha da arttırdığının altını çizdi. Her geçen yıl daha fazla proje ile yarışmaya katılmak için gayret gösterdiklerini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Toplam 37 proje ile yarışmaya katıldık. Bu projeler arasından 2’si son 10 proje arasında yer aldı. Öğleden sonraki sunumlarda da bu arkadaşlarımız projelerini anlatacaklar. Finale kalan 10 projenin sahibini tebrik ediyoruz. Temennimiz tabii ki bizim arkadaşlarımızın derece almasıdır” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin marka üniversiteler arasında yer aldığına ve araştırma üniversiteleri kategorisinde yer aldığına işaret eden Rektör Kılavuz, “Özellikle otomotivin can damarının yer aldığı bir şehirde ve merkezde bulunuyoruz. Üniversitemizde hem otomotiv malzemeleri teknolojileri hem de otomotiv mühendisliği konusunda çok ciddi atılımlar var. Meselâ Türkiye’de henüz daha elektrikli araçlar banttan inmeden personel ihtiyacını ön görerek, geçen yıl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda ara eleman yetiştiricisi olarak kabul ettiğimiz bir programı faaliyete geçirdik. Çocuklar bu yıl 2. sınıfı okuyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl Gemlik’te de aynı bölümü açacağız. Çok güçlü bir Otomotiv Mühendisliği Bölümümüz var. Özellikle Makine Mühendisliği Fakültemizin malzeme ve konstrüksiyon anabilim dallarımızın çok güçlü olduğu biliniyor. Bu güçlülük TÜBİTAK tarafından da tespit edildi ve Araştırma Üniversiteleri içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber, Üniversitemiz Otomotiv Malzeme Teknolojileri konusunda en başarılı iki üniversite kabul edildi ve paydaşlar ile buluşturuluyor. Bu yetkinliklerimizin ve potansiyelimizin kurumlar tarafından takdir edilmesi, heyecanımızı ve şevkimizi bir kat daha arttırıyor” şeklinde konuştu

Programı yöneten üstlenen gazeteciyazar serdar Kuzuloğlu da, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin başarısını tebrik etti. Kuzuloğlu, üniversitenin gelecek yıllarda bu başarıyı arttırarak sürdüreceğine olan inancını belirtti.

