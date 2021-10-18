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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslekî eğitim alanında iş birliğine tam destek

İHA

Meslekî eğitim alanında iş birliğine tam destek

Meslekî eğitim alanında iş birliğine giden Azerbaycan Devlet Sanayi ve İnovasyon Bakü Devlet Meslekî Eğitim Merkezi ile Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, Başkan Turgay Erdem’i ziyaret etti. Erdem, eğitim alanındaki iş birliklerine her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
Türkiye ve Azerbaycan arasında Şubat ayında imzalanan Meslekî Eğitim Alanı’nda İş Birliği protokolü çerçevesinde ortak projeleri hayat geçiren iki ülkenin meslek liseleri çalışmalarını sürdürüyor. İş birliği ve tecrübe paylaşımı çalışmalarını hızlıca başlatan okullardan biri de Nilüfer ilçesinde yer alan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okul yönetimi, Azerbaycan Devlet Sanayi ve İnovasyon Bakü Devlet Mesleki Eğitim Merkezi ile öğrenci ve öğretmen değişim programlarını sürdürürken, proje hakkında yerel yönetimleri ve sanayi kuruluşlarını da bilgilendiriyor.
kapsamada Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Güray Köken, Azerbaycan Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Eğitim Devlet Ajansı Müdür Yardımcısı Ceyhun Keremov, Sanayi ve İnovasyon Bakü Devlet Meslekî Eğitim Merkezi Müdürü İdris Musayev ile birlikte Başkan Turgay Erdem’i ziyaret etti.
Proje ile ilgili bilgi veren konuklar, projenin iki ülke arasındaki iş birliği ağının genişletilmesinin yanı sıra Türk ve Azerbaycanlı öğrenci ve öğretmenlerin yer alacağı ortak projelerin yeni fırsatlar oluşturacağını belirtti.
Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî Eğitim Devlet Ajansı Müdür Yardımcısı Ceyhun Keremov da protokol çerçevesinde Türkiye’de 22 okulda temaslarda bulunduklarını belirtti. Keremov, donanım, eğitim kadrosu ve organizasyon bakımından Azerbaycan ve Türkiye’de alanında en başarılı iki okulunun Bursa ve Bakü’de oldukça faydalı çalışmalara imza atacağına inandığını belirtti.
İki ülkenin okulları arasındaki iş birliği projelerinin kendisini de oldukça heyecanlandırdığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Azerbaycan ve Türkiye’nin, iki devlet tek millet anlayışı ile pek çok alandaki iş birliklerine, millî eğitim ve meslekî eğitim alanını da katmasının son derece önemli olduğunu söyledi.
Başkan Erdem, “Meslekî alandaki ara eleman yetiştirilmesi ihtiyacı, iki ülkenin de gündeminde. Bu anlamda biz de Nilüfer Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

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