ULUTEK’ten teknoloji hamlesi

Ortakları arasında Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ İhracatçı Birliklerinin bulunduğu ULUTEK Teknopark, bölgesindeki firmaları sanayiciyle buluşturan ‘ULUTEK Partnerim Platformunu tanıtmak için harekete geçti.

Üniversitelerin sahip olduğu gelişmiş insan gücünün kullanılması ve akademik bilginin ticarileştirilmesi maksadıyla çalışmalarını sürdüren ULUTEK’in yöneticileri, Mustafakemalpaşa’da Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve OSB yöneticileriyle bir araya geldi. toplantıda ‘ULUTEK Partnerim Platformunda, sanayi ve girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturacağı talepler masaya yatırıldı.

ULUTEK Partnerim Platformunu anlatan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, teknoloji çağını Bursa’daki sanayici ile birlikte yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

ULUTEK Partnerim projesinin firmalara yenilikçi bir çözüm ortağı olduğunu kaydeden Karagöz, “160’ı aşkın işletmemizin yanında ULUTEK Teknopark güvencesiyle sanayinin ürün ihtiyacı en hızlı şekilde karşılanacak. Bursa sanayiini ileri teknolojiye yönelik bir yapıya kavuşturarak ürün kalitesini ve standardını yükseltecek olan projemiz, üretim maliyetlerinin düşürülmesine de imkan sağlayacak. Bölgemize ve Bursa’ya karşılıklı değer katacak platformumuzu yaygınlaştırmak için desteklerimizi ve ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Paydaşlarla fikir alış verişinin yapıldığı toplantıda, ‘ULUTEK Partnerim Platformunun ‘kazankazan’ modeliyle hareket ettiğine dikkat çekildi. Sanayinin ihtiyaçlarının yüksek kalite ve düşük maliyet prensibiyle giderilerek, Bursa sanayiinin yerleşik çözüm ortakları ile iş geliştirmelerine zemin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

ULUTEK Partnerim Platformunda, sanayi ve girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturacağı taleplerin, ULUTEK Teknopark yönetimi tarafından ön değerlendirmeden geçirildiği, talebin konuyla ilgili faaliyet gösteren ULUTEK firmalarına, akademisyenlere, ilgili paydaş kurumlara yönlendirilerek, sanayici ve girişimcilerin ihtiyaçlarına cevap verilerek, yeni iş birliklerinin sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

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