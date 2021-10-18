Kerem Şen: “Çalışmaya devam”

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Bursaspor’un yetenekli genç futbolcusu Kerem Şen, Boluspor galibiyeti sonrası üç puanın öneminden ve takım arkadaşlarının emeğinden bahsetti.

Bursaspor’un Boluspor’u 31 yendiği maçta 87 dakika oyunda kalan ve sergilediği performansla alkış toplayan Kerem Şen, açıklamada bulundu. Yeşilbeyazlı takımın genç futbolcusu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Önemli 3 puan. Çalışmaya devam.”

Kerem Şen, Teknik Direktör Özcan Bizati’nin de vazgeçemediği oyuncular arasında yer almaya başladı.

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