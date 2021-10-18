Polisin dikkati sayesinde yasa dışı bahis oynatan şebeke çökertildi (2)

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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TUTUKLANDILAR

Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şebeke üyesi Mustafa İ. ile Doğan G., Arif K., Sabri E. ve Ali Ö. 'yasa dışı bahis oynatmak' suçlamasıyla tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-10-18 16:37:29



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