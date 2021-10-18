Osmangazi’de ‘yeşil’ dönüşüm 1 milyon fidan ormana dönüşüyor Dündar: “Yeşil Bursa’yı geleceğe taşıyacağız”

Osmangazi Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘1 milyon fidan’ kampanyasında toprakla buluşan fidanlar ormana dönüşüyor.

Osmangazi Belediyesi’nin, fidan dikim kampanyasının yanı sıra ilçeye kazandırdığı yeni parklar ve yeşil alanlarla birlikte, ‘yeşil Bursa’ kimliğinin yeniden canlanmasına büyük katkı sağlıyor. Bursa’nın kaybolmaya yüz tutmuş olan ‘yeşil Bursa’ kimliğinin yeniden kazanması, çevre ve doğa bilincinin artırılmasına katkı sağlamak maksadıyla 10 yıl önce başlatılan ‘1 milyon fidan’ kampanyası meyvelerini vermeye başladı.

Avdancık, Seçköy, Selçukgazi mahallelerinde ağaçlandırılan bölgede incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘Yeniden yeşil Osmangazi, yeniden yeşil Bursa’ sloganıyla 10 yıl önce başlattıkları kampanyanın hedefe büyük ölçüde ulaştığını söyledi.

Bursa’nın yeşilini korumak ve geleceğe taşımak adına önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Dündar, “İlçemizde orman vasfını yitirmiş boş alanlar belirlenerek Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliğinde fidan dikim kampanyası başlatmıştık. 10 yıl önce fidan dikilen alanların bugün ormana dönüştüğünü görüyoruz. Yeniden Yeşil Bursa hedefiyle başlattığımız bu çalışmaları Osmangazi Belediyesi olarak sürekli takip ediyoruz. Gerek şehir merkezinde, gerekse şehir dışındaki boş alanlarda ağaçlandırma çalışması yaparak, yeniden Yeşil Bursa’yı geleceğe taşıyacağız. Bizler gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yeşil bir Bursa’da yaşamalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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