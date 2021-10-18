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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da kahreden tesadüf

İHA

Bursa’da kahreden tesadüf

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün babası, yaralı oğlunu görünce gözyaşı döktü. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen baba, uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı.
Kaza Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Sultan Ermetin(46) yönetimindeki 16 KND 30 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada sürücü Berat Kartal Becerik (17) yönetimindeki 16 KPR 36 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken; motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu Oktay Yüksel (17) yaralandı.
Bu sırada kaza yerinden geçen motosiklet sürücüsünün babası Hakan Becerik, yaralı oğlunu görünce ‘Çok kötü’ diyerek gözyaşı döktü. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen baba, uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. O anlar kameraya yansıdı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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