İnegöl'de mobilya fabrikasında yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya malzemeleri ve aksesuar fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 27. Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya malzemeleri ve aksesuar fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu İnegöl Belediyesi itfaiyesine bildirdiler. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını büyümeden söndürürken, iş yerinde küçük çaplı hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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