Takı töreninde damada sucuk, emzik bulaşık deterjanı takıldı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde iş insanı Harun Baykal, düzenlenen düğün töreninde Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Takı töreninde arkadaşlarının damada sucuk, emzik, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri boynuna takması ilginç görüntü oluştururken, davetlileri de güldürdü.

İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının ortağı olan Harun Baykal, düzenlenen törende Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Düğün töreninde alkışlar eşliğinde salona giren çiftler, nikah töreninin ardından nikah defterine imzalarını attı. Düğünde takı merasiminde ise damada takılan yiyecek ve eşyalardan oluşan takılar, şaşkınlık yarattı. Damat Harun Baykal'a arkadaşları, 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyicisi, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri taktı. Bu durum davetliler arasında gülüşmelere de neden oldu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-18 23:41:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.