İrmikten kurtlar çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde irmik unundan çıkan kurtlar zabıtayı bile şaşkına çevirdi.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarketten irmik unu alan Abdülmetin Er, helva yapmak için paketi açtığında kurtları gördü. Paketin geri kalanında de kurt olduğunu fark eden Er, zabıta müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Paketin son kullanma tarihinin ise geçmemiş olması dikkati çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.