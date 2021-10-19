(Özel) Bursa'da çalıntı araçla polislerden kaçan şüpheli 5 araca çarparak durabildi

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Bursa'da çalıntı minibüsle polis ekiplerinden kaçan zanlı, trafikte seyir hâlindeki 5 araca çarparak durabildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bursaİzmir yolu Beşevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinden çalındığı belirlenen minibüs, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. 24 yaşındaki Emre T, ana yolda hızla ilerlerken, seyir hâlindeki 5 araca çarparak durabildi. Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde etkisiz hâle getirip gözaltına alırken, geniş çaplı tahkikat başlattı. Şüpheli Emre T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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