(Özel) Çizgi romanlar zamana direniyor

Televizyon yaygınlaşmadan evvel gençlerin başlıca eğlence aracı olan çizgi romanlar zamana direnmeye devam ediyor.

Bir zamanların en popüler çizgi romanlarını hâlâ bazı sahaflarda bulmak mümkün. Çocukken ellerinden düşürmedikleri çizgi romanların koleksiyonunu yapanlar, tekrarı basılan veya okunmuş eski çizgi romanları arayıp buluyor. Çizgi romanlar arasında en çok Amerikan yayınları ilgi görüyor.

Bursa'da Sönmez İş Sarayı'ndaki dükkânında meraklıları için her türlü çizgi romanı satan Bünyamin Seyrik, ''Ben de sıkı bir çizgi roman müdavimiyim. Önce okuyucu iken, sonra satıcı oldum. Elimdeki çizgi romanlarla bu işin ticaretine başladım. Bu işe seyyar olarak başladım. 1990'lı yıllarda Tuz Pazarı Caddesi'nde pazar günleri seyyar kitapçılar tezgâh açardı. O pazara çıkar, elimdeki çizgi romanları satardım. Daha sonra pazar kapatıldı. Depoda sakladığım kitapları değerlendirmek için bu dükkânı açtım. Çizgi romanların tiryakileri çok. Günümüzde hâlen ilgi görüyor. Meraklıları tarafından zevkle okunuyor. İş yerimde her türlü çizgi roman var'' dedi.

Çizgi roman fiyatlarının 10 liradan başlayıp 30 liraya kadar çıktığını belirten Bünyamin Seyrik; Texas, Tommix, Zagor, Conan, Mister No gibi klasik eserlerin yanı sıra Spiderman, Batman, Captain America, Hulk, Superman ve Doctor Strange gibi kitapların da ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

