Damada takı yerine 2 kangal sucuk takıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş adamı Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Takı merasiminde, arkadaşları, damada 2 kangal sucuk, merdane, emzik, önlük, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı taktı.

Mobilya firması ortaklarından Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile hafta sonu dünya evine girdi. Salona giren genç çift, nikah masasında evet diyerek hayatlarını birleştiren imzayı attılar. Düğünün takı merasiminde damadın arkadaşları, damada 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyici, merdane, bulaşık deterjanı taktılar. O ânları gören davetliler, şaşkına dönerek gülümsedi.

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