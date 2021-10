Villa kedileri parazitlere karşı ilaçlandı

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde yer alan kedi villalarında hayatlarını sürdüren engelli kediler, iç ve dış parazitlere karşı ilaçlandı.

Her canlıya değer veren ve yaşam hakkına sahip çıkan Osmangazi Belediyesi, sokaklardaki sahipsiz hayvanlar ile birlikte Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ndeki can dostların sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına çalışmalar yürütüyor. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en modern hayvan barınağı olma özelliğine sahip merkez içerisinde, trafik kazası ya da farklı sebeplerden dolayı sakat kalan engelli kediler için inşa edilen iki adet kedi villasında yaşamlarını sürdüren 79 kedi iç ve dış parazitlere karşı ilaçlandı.

25'er metrekare genişliğe ve 8 metre yüksekliğe sahip Osmanlı mimarisine uygun olarak inşa edilen villalarda kalan can dostların, yapılan ilaçlama ile uyuz, pire, kene gibi dış parazitlere, şerit ve kelebek gibi iç parazitlere karşı korunması ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri sağlanmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.