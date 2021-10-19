Sanatçılardan ‘sanata destek’ teşekkürü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin salgın sebebiyle ekonomik çıkmaza düşen yerel sanatçılara destek hedefiyle düzenlendiği ‘Birnefestival’ programı sayesinde rahat bir nefes alan sanatçılar, kendilerine 1 milyon TL’den fazla ekonomik katkı sağlayan proje sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Bursa’da korona virüsten ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar ve esnafa yönelik toplamda 170 milyon TL’lik destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, süreçten en fazla etkilenen yerel sanatçılara da önemli destekler sağladı. Konser ve sahne etkinliklerinin adeta durduğu dönemde ağır yaralar alan yerel sanatçıları desteklemek hedefiyle Mart ayında “Bursa’nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı” projesiyle sokak sanatçılarına sağlıklı ortamda sanatlarını icra etme imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayında da 3 ay sürecek Sokak Sanatçıları Festivali’ni düzenlemişti. Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlenen ‘Birnefestival’ programı 10 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında 17 ilçede Bursalıları sanatla buluşturdu. Proje kapsamında 17 ilçede, 57 noktada 450 sanatçı ve sanat emekçisi 3 ay süre ile 312 ayrı gösteri yaptı. Toplam 1 milyon 100 bin TL bütçeli proje kapsamında 10 binlerce Bursalı açık hava sanat etkinliklerini takip etme imkanı buldu.

Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldırım ve ‘Birnefestival’ programına katılarak sanatlarını icra etme imkanı bulan sanatçılar, teşekkür etmek hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Salgının bir çok sektörü etkilediğini ancak konser ve sahne etkinliklerinin adeta durması sebebiyle yerel sanatçıların ekonomik dar boğaza girdiğini hatırlatan Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldırım, “Böyle bir süreçte Bursa Büyükşehir Belediyesi imdadımıza yetişti. O sıkıntılı süreçte sanatçı arkadaşlarımız sanatlarını icra edip, rahat bir nefes aldı. Sanata ve sanatçıya sağladıkları destekler sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a projeye katılan tüm sanatçılar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı dönemde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan tüm sektörlere destek olmaya çalıştıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Sanatçılarımızın da bu süreçten çok fazla etkilendiğini biliyoruz. Uyguladığımız proje hem sanatçılarımıza nefes oldu hem de pandemi sebebiyle zor günler geçiren halkımıza moral oldu. Bursalıları kültür ve sanatla buluşturan projelerimiz bundan sonra da devam edecek. Ben de projeye katılarak katkı sunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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