Derede yaralı bulundu, 2 hafta sonra hastanede öldü



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da dere yatağında yaralı bulunan Taner Nari (40), iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vücudunda darp izleri tespit edilen Nari'nin ölümünü şüpheli bulan savcılık, soruşturma başlattı.

Olay, 30 Eylül'de, Yenişehir ilçesinin kırsal Dereköy Mahallesi´nde meydana geldi. Mahallede ailesiyle yaşayan Taner Nari, gittiği derenin yatağında, komşuları tarafından baygın bulundu. İhbar üzerine gelen 112 Acil sağlık ekibinin Yenişehir Devlet Hastanesi´ne kaldırdığı Taner Nari, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Yaklaşık iki haftadır hastanede tedavi gören Taner Nari, doktorların tüm çabasına karşın önceki gün hayatını kaybetti.

Vücudunda darp izleri olduğu belirlenen Taner Nari'nin cansız bedeni, ölüm nedenin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Polisin ifadesine başvurduğu Taner Nari'nin kardeşi Gökhan Nari, "Psikolojik sorunları olan ağabeyimin düşerek yaralandığını babamdan öğrendim. Bildiğim kadarıyla, husumetli olduğu kimse yoktu. Otopsi yapılarak ölüm nedeninin belirlenmesini istiyorum" dedi.

Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2021-10-19 10:51:27



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