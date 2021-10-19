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Aktaş'tan meselelere yerinde tespit Başkan Aktaş esnafla buluştu

İHA

Aktaş'tan meselelere yerinde tespit Başkan Aktaş esnafla buluştu

Esnafın meselelerini ilk ağızdan duymak için sık sık saha ziyaretleri yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tahtakale ve Gelinlikçiler Çarşısı’ndaki esnafla buluştu.
Pandemi sürecinin yol açtığı ekonomik daralmaya rağmen Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, diğer taraftan sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Yoğun çalışma temposuna rağmen fırsat buldukça esnaf ziyaretleri yapıp, esnafın meselelerini ilk ağızdan dinleyen Başkan Aktaş, bu kez Tahtakale ve Gelinlikçiler Çarşısı esnafını ziyaret etti. Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Aktaş, bilhassa bölgenin çehresini değiştirecek tarihî çarşı ve hanlar bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesinin detaylarını esnafla paylaştı. Projenin tamamlandığı bölgedeki bütün esnafa büyük katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Aktaş, yıkımların bu yılsonuna kadar, projenin de önümüzdeki yıl soruna kadar tamamlanmış olacağını kaydetti.
Tarihî çarşısının eski ihtişamlı günlerine kavuşacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren bölge esnafı da Bursa’ya değer katacak çalışmaları nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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