Gençleri bağımlılıktan kurtaran hamam onarılıyor Yeşilay'ın kullandığı Reyhan Hamamı'nın ihtişamı bitişiğindeki binaların yıkılmasıyla ortaya çıktı

Bursa’da Yeşilay tarafından kullanılan tarihî hamam restore ediliyor.

Harabe hâldeyken Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek ayağa kaldırılan Reyhan Hamamı, 2015 yılında Yeşilay’a tahsis edilmişti. Son olarak, hamamın doğu cephesindeki binalar da istimlâk edilerek yıkıldı. Binaların yıkılmasıyla tarihî yapı gözler önüne çıktı. Ulucami ve hanlar bölgesinin siluetini bozan yapıları bir bir kamulaştırarak yıkan Büyükşehir Belediyesi, Reyhan Hamamının da güzelliğini ortaya çıkardı. Ancak, bitişiğindeki binaların yıkılmasıyla doğu cephesi açılan yapının duvarları ortaya çıktı. Müteahhit firma tarafından eksik duvarlar yeniden örülerek sıvanıyor. Ayrıca yan kubbeler de tamamlanıyor. Kış öncesi ustaların harıl harıl çalıştığı tadilatın bir ân önce bitirilmesi plânlanıyor. Restorasyonun tamamlanmasıyla hem Yeşilay daha ferah bir mekâna kavuşacak, hem de tarihî yapının ihtişamı tamamen ortaya çıkmış olacak.

İlk Osmanlı eserlerinden 6 asırlık hamam

Reyhan Caddesi üzerinde yer alan Reyhan Hamamı, Sultan 2. Murad’ın harem ağalarından Reyhan Paşa tarafından Yenişehir’deki zâviyesine (küçük tekkeye) gelir getirmesi için inşâ ettirildi. İnşâ tarihi 1430’lu yıllara dayanan hamam, ahşap kolonları ve kubbeleriyle Bursa’nın önemli mimarî yapılarından biri. Bursa’daki ilk Osmanlı eserlerinden olan hamam, bugün Yeşilay tarafından kullanılıyor. “Yaklaşık 317 metrekare alana sahip Osmanlı hamamının giriş kısmı soğukluk. Bu kısım büyük bir Bağdâdî kubbeyle örtülü. Ilıklık ve sıcaklık mekânlarının daha küçük olduğu hamamda orijinalliğini kaybetmemiş bazı kurna ve aynalar da mevcut. Reyhan’a değer katan güzel eser, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol neticesinde “Bursa Yeşilay Cemiyeti” binası olarak kullanılıyor. Binanın içi aslına uygun olarak hamam şeklinde. Mermer kurnaları, lüleleri, kalaylı taslarıyla ziyaretçilerini karşılayan hamamda, Yeşilay, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için çeşitli konferanslar tertip ediyor. Hamam, Yeşilay’ın idare merkezi olarak kullanılıyor.

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