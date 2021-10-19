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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanlığı ve Genç Birlik Şubesi işbirliği ile 2021 Ekim 2021 tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi Merkez kampusunda bu yıl 5.’si düzenlenecek ‘Üniversiteye hoş geldiniz şenlikleri’ yapılacak.

2 gün boyunca 10.00 19.00 saatleri arasında yapılacak ve tanıtım çadırları, mehter ve bando gösterileri, horon, karizma show, Bursa Uludağ Üniversitesi folklor oyunları, skate park parkur gösterisi, mini golf, off road ve enduro motokros ile afad koordinasyon tırı, Kızılay kan verme noktası, Teknofest gruplarının gösterilerinin yer alacağı şenlik, Uludağ Üniversitesi merkez yemekhanesi önünde gerçekleştirilecek.

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