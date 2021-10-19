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Tomru stoku azalıyor, palet üreticileri ihracatçılarla karşı karşıya gelmek istemiyor

İHA

Tomru stoku azalıyor, palet üreticileri ihracatçılarla karşı karşıya gelmek istemiyor

Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği (PALDER) Başkanı Hikmet Yörür, son bir yılda tomruk fiyatlarındaki hızlı artış ve palet üreticilerinin hammadde tedarikinde yaşaması muhtemel sıkıntılar hakkında açıklama yaptı. Yörür, yaklaşan kış öncesinde orman işletmeleri depolarına tomruk stoku yapılması gerektiğini, aksi halde ihracatçı firmalar ile ahşap palet üretenlerin karşı karşıya gelebilecekleri uyarısında bulundu.
Başkan Hikmet Yörür, yaz aylarında aynı anda yüzlerce noktada başlayan orman yangınları sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM), haklı olarak, önceliği yangın sahalarının temizlenmesi ve ormanların yeniden yeşertilmesine verdiğini belirterek, “Ancak lojistik sektörünün can damarı olan palet üretimi için yeterli tomruk da üretilmesi lazım. Ahşap Palet üreticileri olarak yangının yol açtığı felaketin izlerini silebilmek için yapılacak her çalışmayı içtenlikle destekliyoruz. Diğer yandan ahşap palet üretiminin de kesintiye uğramaması gerekiyor. Halen Orman işletmelerine ait depolarda ahşap palet sektörünün ihtiyacını karşılayacak miktarda tomruk stoku yok. OGM yangın bölgelerinin yeniden yeşertilmesi ve zarar görmüş sahaların hızla temizlenmesi için takdir edilecek bir çalışma yürütülüyor. Fakat yağışlı ve karlı havalarda orman içlerine girmek mümkün olamayacak. Orman depolarında da tomruk olmadığı için ahşap palet üretmek mümkün olmayacak” dedi.
Hikmet Yörür, açıklamasında yangın bölgelerinden elde edilen tomrukların kurtlanma riski sebebiyle ahşap palet üretimi için uygun olmadığını da söyledi. Başkan Yörür, “Bu bölgelerden elde edilen tomruklar kısa sürede kurtlanıyor. Kurtlu ağaçtan yapılan paletler, ısıl işleme tabi tutulsa bile kurtlandığı için gümrüklerden geçemiyor. En doğrusu yanık sahalardan elde edilen ürünlerin lif yonga sektöründe kullanılmasıdır” şeklinde konuştu.
Son bir yılda tomruk fiyatlarındaki hızlı artışın palet sektörüne yaptığı olumsuz etkiye de dikkat çeken Yörür, sektörü sıkıntılı günlerin beklediğini ifade etti. Ahşap palet üretiminin ana hammaddesini oluşturan tomruk fiyatlarının, gerek pandeminin yol açtığı iç ve dış etkenlere, gerek döviz kurundaki ani artışa bağlı olarak bir yıl içinde yaklaşık 3 kat artığını vurgulyan Başkan Yörür şunları söyledi:
“Mart ayında 500 lira olan tomruğun metreküp fiyatı ağustos ayında bin 100, bugün ise bin 900 liraya kadar çıktı. Bir yandan tomruk fiyatlarındaki aşırı artışın, diğer yandan hammadde tedarikindeki sıkıntının palet üreticilerini zor durumda bıraktı. Fiyatlarımızı sık sık güncellemek zorunda kalınca da müşterilerimiz ile sıkıntı yaşıyoruz. Piyasaya ürün sunularak fiyatların aşağıya çekilmesini bekliyoruz.”

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