Kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İhsan Can (47), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Can, memleketi Orhaneli´de meslektaşları ve yakınlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü´nde görev yapan polis memuru İhsan Can, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Can için bugün memleketi Orhaneli´de cenaze namazı düzenlendi.

Meslektaşları ve yakınlarının katıldığı törende Can´ın sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Can, kılınan cenaze namazının ardından Orhaneli mezarlığına defnedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK

2021-10-19 18:49:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.