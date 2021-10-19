Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilal Dursun (27) idaresindeki 16 AEG 137 plakalı hafif ticari araç, geri manevra yaptığı esnada yaya kaldırımında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emin Güler'e (89) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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