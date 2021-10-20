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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Botanik Park'ta sonbaharla birlikte renkli görüntüler

İHA

(Özel) Botanik Park'ta sonbaharla birlikte renkli görüntüler

Sonbahar gelmesine rağmen havaların sıcak gitmesini fırsat bilen Bursalılar kendilerini Botanik Park’a attı. Yeşil ve sarının tonları arasında sincapların sağa ve sola koşuşturması ise renkli görüntülere sahne oldu.
Bursa’da şehrin merkezinde nefes alabilecek yer denildiği zaman akla ilk gelen yerlerinden biri olan Botanik Park’tan vatandaşlar sonbahar olmasına rağmen vazgeçmiyor. Yazdan kalma havada sonbahar güneşini fırsat bilen Bursalılar ve dışarıdan gelen ziyaretçiler, Botanik Park’ta yeşil ve sarının tonları arasında keyifli bir gün yaşadı. Kimi bisiklete binerken, kimi ise göletin kıyısında çay keyfi yaptı. Dökülen yapraklar arasında düğün ve nişan fotoğrafı çektiren çiftlerin de çok olması dikkati çekti.
Gölette yüzen kaplumbağa ve ördekler parka ayrı bir güzellik katarken, sincapların ise sağa sola koşuşturması renkli görüntüler oluşturdu. Sadece hafta sonları değil, hafta içinde de Botanik Park’ın misafirleri eksik olmuyor. Şehir dışından gelen misafirler parka hayran kalırken, Bursalılar ise güzel havayı kaçırmak istemediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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