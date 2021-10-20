Bursaspor kritik 5 maça çıkacak

Boluspor galibiyeti sonrası gözünü önündeki maçlara diken Bursaspor’u 5 dikkat çeken karşılaşma bekliyor.
TFF 1. Lig’in 9. haftasında Boluspor’u 31’le geçen Bursaspor’u zorlu karşılaşmalar bekliyor. Önümüzdeki hafta Balıkesirspor deplasmanına gidecek olan yeşilbeyazlı takım, hemen 3 gün sonra evinde Türkiye Kupası maçına çıkacak. Ceyhanspor’u ağarlayacak olan Bursaspor, yine Timsah Park’ta bu kez ligde Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Yeşilbeyazlı takım daha sonra 7 Kasım’da Kocaelispor’la çok kritik bir deplasman maçına çıkacak. Bu karşılaşma sonrası millî araya girecek olan liglerin ardından Timsah, evinde İstanbulspor’u konuk edecek. Bursaspor bu maçların hepsinden galibiyetler ayrılmanın peşinde.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.