Bursa'da gazinocular kralı cinayetinde 2 sanığa müebbet

Bursa'da 2 sene önce gece kulübü işletmecisi Zeynel Demir'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan 3'üne hapis cezası verilirken, sanıklardan ikisi müebbet hapse çarptırıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan M. ve İbrahim Y. ile başka bir suçtan cezaevinde bulunan Bilal A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Karar açıklanmadan son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan M'yi 'Tasarlayarak kasten öldürme', İbrahim Y'yi ise 'Tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklardan Onur D.'ye 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 ay hapis cezası veren heyet, Bilal A.'nın ise beraatine karar verdi.

Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde 24 Ekim 2019'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir (40), iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Demir, arkadaşları tarafından araçla hastaneye kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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