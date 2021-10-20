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Erdem: “TİGEM arazileri sanayiciye değil çiftçiye verilsin”

İHA

Erdem: “TİGEM arazileri sanayiciye değil çiftçiye verilsin”

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, TİGEM’e ait arazilerin sanayicilere değil Karacabey çiftçisine daha uygun bedellerle kiraya verilmesi gerektiğini söyledi. Erdem, “Çünkü biz çiftçiler olarak sanayicinin istediği ürünü fazlasıyla üretiyoruz” dedi.
Konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapan Erhan Erdem, yüksek kira fiyatları sebebiyle çiftçinin maliyet açısından zor durumda kaldığını belirterek, TİGEM arazilerinin bu noktada dengeleyici olduğunu vurguladı. Karacabey’de tarla kiralarının yüksek olmasının maliyetleri arttırdığına dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, bilhassa TİGEM’e ait tarıma açılan arazilerin sanayicilere değil, ilçe çiftçisine uygun fiyatlarla kiraya verilmesini istediklerini kaydetti.
Erhan Erdem, “Karacabey’deki çiftçilerin yüzde 90’ının elinde tapulu arazi miktarı çok düşük. Bu nedenle çiftçimiz tarla kiralayarak üretime devam etmektedir. Arazi kiralama bedellerinin yüksek olması ise maliyetleri daha da çok arttırıyor. Bu yüzden TİGEM arazilerinin tarıma açılan yaklaşık 1012 bin dönümlük bölümünün arttırılmasını, örneğin 30 bin dönüme çıkarılmasını talep ediyoruz. Böyle olması hem ilçe çiftçimiz, hem de bölge üretimi açısından büyük önem arz etmektedir.
Bununla birlikte TİGEM arazilerinin sanayicilere kiraya verilmemesini istiyoruz. Çünkü biz Karacabeyli çiftçiler olarak zaten sanayicinin istediği ürünü fazlasıyla üretiyoruz. TİGEM arazilerinin kira fiyatları, Karacabey’deki diğer kira bedellerine ölçü oluyor. Sanayiciler için bu yüksek kiralama bedelleri pek önemli olmuyor ama bu durum biz çiftçilere oldukça olumsuz yansıyor. TİGEM’deki kiralama fiyatları yüksek olunca, Karacabey’deki diğer arazi kira bedelleri de yükseliyor ve çiftçilerimiz mağdur oluyor. Maalesef bize bu iş çok anlamsız geliyor. Sanayiciye istediği ürünleri ekebilme kapasitesi ve kabiliyetine sahibiz. Her zaman söylediğim gibi Karacabey çiftçisi devletine ve milletine fayda sağlamaya devam ediyor.” diye konuştu.
“Gübre desteklemeleri sübvanse edilmeli”
Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, son günlerde çiftçinin büyük tepkiler vermesine sebep olan gübre fiyatlarındaki aşırı yükselişle ilgili de açıklamalarda bulundu. Gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiyi zor durumda bıraktığını vurgulayan Erdem, devletin üreticiye daha fazla sahip çıkmasını ve destek vermesini beklediklerini duyurdu.
Böyle giderse Karacabey’deki buğday ekiminde ciddi bir daralma olacağına dikkat çeken Başkan Erdem, şu ifadelere yer verdi: “Ticarî veya başka kurumlardan gübre almak isteyen çiftçi fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Üstüne bir de gübre bulamıyor. Yani olmayan gübreye yüksek fiyatlar veriliyor. Bu kaos ortamının önüne geçilmesi gerekiyor. Zaten iklim şartlarından dolayı geçen yıl buğday üretiminde sıkıntılar yaşandı. Bu yıl da gübre fiyatlarının dengelenmemesi durumunda yaklaşık 200 bin dekar buğday eken Karacabey çiftçisi ciddi anlamda zorlanacak ve ekim alanları daralacak boyutlara gelecek. Böyle olmaması için devletimizin bu konuyu iki yönlü ele alması gerekir. İlk olarak gübrenin yüzde 50 sübvanse edilerek çiftçiye destek verilmesidir. İkincisi buğdaya kiloda 500 TL çiftçiye de destek verilmesini öneriyoruz. İthalata verilen desteğin Türk çiftçisine verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca çiftçiye verilen mazot ve gübre destekleri bu şartlar altında oldukça düşük kaldı. Gübre ve mazotun yanı sıra, bitkisel üretim ve hayvancılık desteklemelerinin de bir ân önce açıklanması ve bugünün şartlarına göre belirlenmesi elzemdir. Yine pancar fiyatlarının da bugünkü şartlara göre belirlenip önceden açıklanmasını istiyoruz.”

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