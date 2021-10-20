Başkan Sertaslan Kitap Fuarı’nı ziyaret etti

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İskele Meydanı’nda devam eden 2. Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Stantları gezerek yayınevleri ve yazarlar ile görüşen Başkan Sertaslan, fuarı ziyaret eden öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Gemlik Kitap Fuarı, geçen yıl pandemi tedbirleri sebebiyle yapılamamıştı. Bu yıl ikinci kez gerçekleşen fuarda kırktan fazla yayınevi ve elliden fazla yazar Gemlikli okurlarla buluşuyor. Fuarda Gemlikli yazarlar kendilerine ayrılan özel bölümde kitaplarını imzalarken, söyleşi, imza ve dinleti programları da fuar alanında ayrılan kapalı özel alanda gerçekleşiyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, devam eden kitap fuarını ziyaret ederek stantları dolaştı. “Kitap fuarımız, Gemlik’te kültür ve sanat hayatını geliştirecek önemli bir faaliyet” diyen Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

“Fuarımızı geçen yıl pandemi tedbirleri sebebiyle gerçekleştiremedik. Bu yıl bir kez daha düzenlediğimiz kitap fuarımıza ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerimizin ilgi gösterdiğini görüyoruz. Gençlerimizin yanı sıra her yaştan Gemlikliler burada yayınevlerini ziyaret ediyorlar. Ayrıca fuarımızda yer alan yayınevleri, fuar boyunca Gemlikli gençler ile çalışıyorlar. Kitap fuarımız 24 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Gelecek yıllarda da buna devam etmek istiyoruz. Gemliklileri kitap fuarımıza bekliyoruz.”

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