İnegöl’de su kesintisi

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl’ün merkez mahalleleri Süleymaniye, Turgutalp, Sinanbey, Cuma, Yenice, Kemalpaşa, Burhaniye, Osmaniye, Sinanbey, Mahmudiye, Hamidiye, Mesudiye, Orhaniye, Ertuğrulgazi ile Hocaköy, Çeltikçi ve Cerrah mahallelerinde 21.10.2021 tarihinde 12:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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