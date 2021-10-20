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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediye Meclisi toplandı

İHA

İnegöl Belediye Meclisi toplandı

İnegöl Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci oturumu yapıldı. 3 gündem maddesiyle açılan mecliste, 2022 yılı mâlî performans programı ile bütçe tasarısı da görüşüldü.
Ekim ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu Sâni Konukoğlu konferans salonunda Belediye Başkanı Alper Taban başkanlığında yapıldıbaşladı. Mecliste görüşülen ilk madde 2022 yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı oldu. Ardından 2022 yılı ücret tarifesi taslağı ve 2021 mâlî yılı ek bütçe görüşüldü. AK Partili meclis üyesi Abdullah Akşeker, ilk gündem maddesi olan bütçe tasarısına dâir plân ve bütçe komisyonu raporunu okudu. Akşeker, 2022 yılı bütçe taslağının plân ve bütçe komisyonunda oy birliği ile kabul edildiğini ifade etti.
Belediye Başkanı Alper Taban ise burada önemli olanın kaynağın en fazla oranda yatırıma döndürülmesi olduğunu kaydederek, “Burada bizim hedefimiz bütçeyi yüzde 607080 oranlarında yatırımlara çıkarmak. Bizim personel giderlerimiz yüzde 1112 bandında. 2017 yılında bütçemiz 129 milyon iken, 2018’de bu rakam 165 milyona, 2019’da 180 milyona, 2020 yılında 200 milyona ve 2021 yılında 2012 milyona yükseldi. Bugün ise bütçemizi arttırmaya devam ederek 2022 tahmini bütçemizi 316 milyon 500 bin TL olarak belirledik” dedi.
Komisyon raporu doğrultusunda, 316 milyon 500 bin TL olarak belirlenen 2022 bütçesi meclisin oy birliği ile kabul edildi.
Meclisin 2. gündem maddesinde 2022 yılı ücret tarifesi taslağı ve son maddesinde ise 2021 mâlî yılı ek bütçe masaya yatırıldı. Her iki maddeyle ilgili meclis üyesi Abdullah Akşeker, plân bütçe komisyonu raporlarını okudu. Her iki madde de oy birliği ile kabul edildi.

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