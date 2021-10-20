Servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Muhuddin Murad (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Alanyurt-Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Ferhat Kahraman (25) yönetimindeki 16 S 6306 plakalı servis minibüsü, Ahıska Türkü Muhuddin Murad´ın kullandığı 16 LHK 67 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki Murad, yaklaşık 40 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Murad´a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Murad, kazadan 11 saat sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-20 19:39:23



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