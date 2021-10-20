Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna: 83-101

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) -
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Uros Obrknezevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Gentian Cici (Arnavutluk)
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 15, Needham 6, Onuralp Bitim 11, Hayes 7, Dudzinski 13, Metin Türen 2, Ömer Utku Al 14, Andrews 3, Egemen Güven 12, Yağızhan Selçuk
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Belinelli 15, Pajola 10, Hervey 18, Sampson 11, Weems 6, Tessitori 11, Cordinier 12, Alibegovic 14, Ruzzier, Alexander 4, Ceron
1´İNCİ PERİYOT: 21-31
İLK YARI: 48-57
3´ÜNCÜ PERİYOT: 66-81
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna´ya 101-83 mağlup oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Virtus Segafredo Bologna, 3´üncü dakikada 11-4 öne geçti. Çeyrek genelinde ev sahibi takımdan daha etkili bir performans ortaya koyan Bologna, ilk periyodu 31-21 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Cordinier'in basket faulüyle başlayan Bologna, Alibegovic ve Tessitori'nin de skora katkısıyla 13´üncü dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı. Farkın açılmasının ardından molaya giden Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim etkili oyunuyla sayı bulsa da ilk yarı Virtus Segafredo Bologna´nın 57-48 üstünlüğüyle bitti.
Üçüncü periyodun başında Dudzinski´nin etkili oyununuyla farkı 7'ye sayıya indiren Frutti Extra Bursaspor, skoru 50-57´ye getirdi. Başarılı oyununu sürdüremeyen ev sahibi takım, 25´inci dakikada 58-73 geri düştü. Yüksek yüzdeli dış atışlar bulan Virtus Segafredo Bologna, son periyota 81-66 önde gitti.
Frutti Extra Bursaspor son çeyrekte de istediği oyunu sahaya yansıtamayınca maç Virtus Segafredo Bologna´nın 101-83´lük galibiyetiyle son buldu.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-10-20 22:39:04
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