Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin kaldırıma park etmesine 'not' ile tepki gösterildi. Otomobilin camına asılan 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazısı görenleri şaşırttı.

İnegöl ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını, yasak olmasına rağmen kaldırımın üzerine park etti. Kaldırımdan geçen yayalardan biri ise tepki olarak kağıt üzerine 'Değerli öküz, aracını düzgün yere park et' yazarak otomobilin camına astı. Yazıyı görenler şaşkınlık yaşarken, notu kimin yazdığı merak konusu oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-21 00:18:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.