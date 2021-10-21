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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeterli beslenme ve su tüketimi BMH'yi arttırmaktadır

İHA

Yeterli beslenme ve su tüketimi BMH'yi arttırmaktadır

Diyetisyen Hande Güngör, vücuttaki canlılık olayının sürmesi için gereken bazal metabolizma için yeterli beslenme ve su tüketiminin önemli olduğunu söyledi.
İnsan vücudu temel yaşamsal işlevlerini gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Diyetisyen Hande Güngör, “Vücuttaki bu canlılık olaylarının sürmesi için gereken enerjiye bazal metabolizma hızı (BMH) denir. Kişinin boy, kilo ve yaş faktörleri ile hesaplanması sebebiyle kişiden kişiye göre değişlik gösterir. Metabolizma hızı yaş ilerledikçe azalmaktadır. 30 yaşını geçtikten sonra bu hız her yıl yüzde 1 kadar azalmaktadır. Çocuk ve gençlerde büyüme gelişme ile artan boy uzunluğu metabolik hızın artmasını sağlarken, yaş ilerledikçe gelişen osteoporozla birlikte kısalan boy uzunluğu bazal metabolizma hızının azalmasına sebep olur. Matematiksel olarak kilodaki artış bazal metabolizma hızını artırdığı bilinse de, kişinin ideal kilo durumu, yüksek kilonun altında yatan metabolik sebepler ve obezite metabolizma hızını negatif yönde etkileyebilir” diye konuştu.
Cinsiyette BMH’nin etkili olduğun ifade eden Güngör, “Özellikle hormonal durum, kadınlar için menstrüasyon, gebelik, menopoz gibi özel durumlar metabolizma hızını etkiler. Bazı metabolik hastalıklar BMH’nı düşürür. Özellikle vücudun enerji metabolizmasında önemli görev alan tiroid fonksiyonlarındaki bozukluklar enerji harcamasını azaltır. Uzayan açlık süreleri, kalori kısıtlamaları, uzun süren düşük kalorili diyetler açlıktokluk dengesini sağlayan hormonların seviyesinin düşmesi de BMH’ını düşüren etmenlerdir. Yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı uzun süreli açlık sonrası yüksek kalorili ve kontrolsüz besin alımı ile gelişen yeme bozuklukları da metabolizmayı negatif yönde etkiler. Ayrıca stres, anksiyete, depresyon, uykusuzluk gibi etmenler metabolik hızı azaltır” dedi.
Vücuttaki fonksiyon bozukluklarının tedavisi, yeterli ve dengeli beslenme, yeterli sıvı alımı BMH’ın artmasında önemli olduğunu belirten Güngör, “Bir bireyin su ihtiyacı günde kilo başına 30 miligram kadardır. Kişinin yağsız beden kitlesi metabolik hızı belirleyen etmenlerdendir. Bu sebeple kas kitlesini artırmaya yönelik egzersizler bazal metabolizma hızını artırır. Ayrıca vücudun enerji metabolizmasına katılan vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin fonksiyonel besinlerin tüketimi bazal metabolizma hızını pozitif yönde etkiler” şeklinde konuştu.

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