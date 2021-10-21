Havalar soğudu, Osmanlı çayına talep arttı Bu çayı içmek için yüzlerce kilometre öteden gelen var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havalar soğudu, Osmanlı çayına talep arttı Bu çayı içmek için yüzlerce kilometre öteden gelen var

İHA

Havalar soğudu, Osmanlı çayına talep arttı Bu çayı içmek için yüzlerce kilometre öteden gelen var

Bursa'da yüzlerce yıllık tarifle yapılan Osmanlı çayı, havaların soğumasıyla birlikte büyük talep görmeye başladı.
Osmangazi Belediyesinin işlettiği Ördekli Kültür Merkezinde 11 çeşit malzemeyle hazırlanan Osmanlı çayı, havaların soğumasıyla birlikte müdavimleri tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bitkisel çay; zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekik karıştırılarak sıcak suda demleniyor. Hoş bir tadı ve aroması olan çay, şeker yerine bal ile servis ediliyor. Bu çayı içenler bağışıklık sistemlerini güçlü tuttukları ve soğuk havalarda hasta olmadıklarını belirterek, her gün içmeye geliyor. Bu çayın ününü duyup şehir dışından gelenler bile var.
Havaların ısınmasıyla birlikte Osmanlı çayını içmeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Bu çayı havalar soğumaya başladı mı içmeye geliyoruz. Tadı çok güzel. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutuyor. Bu çayı içtik mi soğuklarda hasta olmuyoruz. Bu çayın tiryakisi olduk, her gün buraya geliyoruz" dediler.
11 yıldır bu çayı demlediğini ifade eden Ördekli Kültür Merkezi çalışanı Ali Terzioğlu, "Bu çayın içinde 11 çeşit karışım var. İçene şifa veriyor. Çayın içinde zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekik var. Bu çayı balla tatlandırıyoruz. Çayımız havaların soğumasıyla birlikte büyük talep veriyor. İnsanlar tadını çok seviyor ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için rağbet gösteriyor. Müdavimlerimiz çok fazla. Şehir dışından gelenler bile var" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

42 senedir bu kaldırımdan ayrılmadı
YEREL HABERLER 42 senedir bu kaldırımdan ayrılmadı
Yeterli beslenme ve su tüketimi BMH'yi arttırmaktadır
YEREL HABERLER Yeterli beslenme ve su tüketimi BMH'yi arttırmaktadır
Dağ ilçelerinde yol çilesi
YEREL HABERLER Dağ ilçelerinde yol çilesi
Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da 300 polis ile dronlu asayiş uygulaması
Bursa'da 300 polis ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı Bursa'da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da 300 polis ile geniş çaplı asayiş uygulaması ...
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp tepki gösterdi
YEREL HABERLER Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye not yazıp ...
Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi “Değerli öküz aracını düzgün yere park et”
YEREL HABERLER Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı ...
Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna: 83-101
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna: ...
Yoldan geçen sağlıkçının kurtardığı adam hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Yoldan geçen sağlıkçının kurtardığı adam hayata ...
Servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Servis minibüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü ...
İnegöl Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Meclisi toplandı
İnegöl’de su kesintisi
YEREL HABERLER İnegöl’de su kesintisi
Farkındalık için pembe fatura Meme kanserine pembe fatura ile dikkat çekildi
YEREL HABERLER Farkındalık için pembe fatura Meme kanserine pembe ...
Tartıştığı eşi ile 2 çocuğunu tüfekle rehin aldı
YEREL HABERLER Tartıştığı eşi ile 2 çocuğunu tüfekle rehin aldı
Adwan: “Osmanlı'yı özlüyoruz” Filistin’den Osmangazi’ye kardeş ziyareti Fetih Müzesi’nde kardeşliği pekiştiren buluşma
YEREL HABERLER Adwan: “Osmanlı'yı özlüyoruz” Filistin’den ...
Bursa'da rehine krizi... Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı Kıskançlık krizine giren madde bağımlısı, eşini ve çocuklarını rehin alıp polise direndi
YEREL HABERLER Bursa'da rehine krizi... Av tüfeğiyle eşini ve 2 ...
Başkan Sertaslan Kitap Fuarı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Sertaslan Kitap Fuarı’nı ziyaret etti
Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları devam ...
Bursaspor’dan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’e ziyaret
YEREL HABERLER Bursaspor’dan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’e ...
Erdem: “TİGEM arazileri sanayiciye değil çiftçiye verilsin”
YEREL HABERLER Erdem: “TİGEM arazileri sanayiciye değil çiftçiye ...
Arazi yollarına kalıcı çözümler üretiliyor
YEREL HABERLER Arazi yollarına kalıcı çözümler üretiliyor
Sıracevizler’de ‘Yıldırım’ mesai Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’ne kavuşuyor
YEREL HABERLER Sıracevizler’de ‘Yıldırım’ mesai Sıracevizler Sosyal ...
Bursa'da 17 bin 500 öğrenciye "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında eğitim verildi
YEREL HABERLER Bursa'da 17 bin 500 öğrenciye "El Ele Güvenli ...
BUSADER’den meme kanserine karşı ’erken teşhis’ uyarısı
YEREL HABERLER BUSADER’den meme kanserine karşı ’erken teşhis’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.