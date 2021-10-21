Bursa'nın Medâr-ı Serveti İpekçilik

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "2021 Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" etkinlikleri kapsamında Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Bursa'nın Medârı Serveti İpekçilik" panelinde ipeğin Bursa tarihindeki önemi masaya yatırıldı.

Bursa’da 2021 yılını “Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı” olarak belirleyen Bursa Büyükşehir Beleyesi bu güne kadar Bursa Ulusal Fotoğraf Maratonu, 912 yaş çocuk yazarlık atölyesi, 8 farklı tarihi handa 8 yöresel türkü eşliğinde tanıtım filmi hazırlanması, Koza Han’da koza mezatı gibi farklı etkinliklere imza attı. 2021 temasına özel etkinlikler kapsamında bu kez Tayyare Kültür Merkezi’nde “Bursa'nın Medârı Serveti İpekçilik” konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi'nin yaptığı panelin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, “Bursa bir tarih şehri, kültür şehri. Geleceğimize ışık tutan bu paneller özellikle gençlerimiz tarafından takip edilmeli. Tarihini, kültürünü, geleneğini, göreneğini bilmeyen milletlerin coğrafyasını bugün başkaları çiziyor. Bu nedenle bu tür etkinlikleri çok önemsiyor ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Panelde, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tezcan, ‘İpek Yolu ve Bursa’, Prof. Dr. Cafer Çiftçi, ‘Osmanlı Döneminde Bursa'da Ticaret ve İpekçilik’, Nişantaşı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hülya Tezcan ‘Topkapı Sarayı Koleksiyonu İpekli Kaftan ve Döşemeliklerinden Seçmeler’ ve Yazar Nevzat Çalıkuşu da ‘Cumhuriyet Döneminde Bursa Çarşısında Gündelik Yaşam’ konulu sunum yaptı.

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