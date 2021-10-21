Bursaspor, Balıkesirspor’u yenerse geçen sezonu yakalayacak

Bu sezon 8 maçta 8 puan toplayan Bursaspor, geçen sezonun 2 puan gerisinde kaldı. Ancak Yeşilbeyazlı takım bu hafta Balıkesirspor’u yenerse 9 maçta 11 puana çıkacak ve 20202021’i yakalayacak.
TFF 1. Lig’in ilk 7 maçında 5 puan toplayan ve beklentilerin çok uzağında kalan Bursaspor, Boluspor galibiyeti ile moral depoladı. 8 karşılaşmada 8 puana ulaşan yeşilbeyazlı takım, geçen sezonun 2 puan gerisinde kaldı. Ancak Bursaspor, özellikle Kocaeli kampı sonrası büyük bir hareketlenme yaşayarak, gelecek haftalar için de umut depoladı. Bursa ekibi, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçını kazanması halinde 11 puana ulaşacak ve 20202021 sezonunu yakalayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.