Bursa emniyetinden kadınlara destek

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binasına asılan ''Kadına şiddete hayır'' ve ''Kadınların yanındayız'' sloganları sosyal medyada beğeni topladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binasına İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın talimatıyla ''Kadına şiddete hayır'', ''Kadınlarımızın yanındayız'' ve "Kadına şiddet insanlığa ihanettir'' yazılı afişeter asıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü binasının duvarına asılan afişler Bursalılar tarafından büyük ilgi topladı. Yazılarda Kadın Destek Uygulamasını (KADES) uygulamasının öneminin dikkat çekilirken, emniyet ekipleri kadınlara, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) uygulamasını indirmeleri hususunda tavsiyelerde bulundu.

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