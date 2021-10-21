Bursaspor’un deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçını hakem Burak Pakkan yönetecek

TFF 1. Lig’in 10. haftasında oynanacak olan BalıkesirsporBursaspor karşılaşmasında genç hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Bursaspor’un Pazar günü saat 16.00’de deplasmanda karşı karşıya geleceği Balıkesirspor maçını hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını Ferdi Karadoruk ve Mert Bulut yapacak. Dördüncü hakem ise Onur Bingöl olacak. Genç hakem yönetiminde 1 maça çıkan yeşilbeyazlı takım, geçen sezon yine Balıkesirspor’la karşı karşıya gelmiş ve sahadan 30 mağlup ayrılmıştı. Ev sahibi ekip ise bugüne kadar Pakkan nezaretinde 2 maça çıktı ve 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet aldı.

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