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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın derneklerine geri dönüşüm eğitimi

İHA

Kadın derneklerine geri dönüşüm eğitimi

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde kadın dernekleri üyelerine geri dönüşüm eğitimi verildi.
Nilüfer’deki 34 kadın derneği üyesi, düzenli olarak kahvaltılarda bir araya gelerek hem dayanışma ortamı oluşturuyor hem de görüş alışverişinde bulunuyor. Bu buluşmalarda Nilüfer Belediyesi de kadın derneği üyelerine faaliyet gösterdikleri alanlarda ve kişisel gelişim gibi konularda uzmanlar aracılığıyla eğitimler verirken, çevreyi korumak için neler yapabilecekleri konusunda da bilgilendiriyor. Bu toplantılardan biri de Misi Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği ev sahipliğinde yapıldı. Dernek lokalinde düzenlenen kahvaltıya diğer kadın derneklerinin üyelerinden de katılanlar oldu. Belediye başkan yardımcıları Dr. Sibel Özer ve Zafer Yıldız da katılarak, Nilüfer Belediyesi olarak derneklerin çalışmalarına nasıl katkıda bulunabileceklerini konuştular.
Her zaman kadın derneklerinin yanında olduklarını söyleyen Zafer Yıldız, “Katılımcılığı ve eşitliği destekleyen, bu alanda önemli çalışmalar yapan bir kurumuz. Kadın derneklerine ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Yaptığınız çalışmaları destekliyoruz. Bu birlikteliğinizi ve çalışmalarınızı artırarak sürdürmenizi diliyoruz. Bugün burada yaşanan dayanışma çok önemli. Umarım bu dayanışmayı her zaman sürdürürsünüz. Bu birliktelik, sizlerin gelişimi için çok önemli” diye konuştu.
Buluşmada kadınlara yaşadıkları şehri, çevreyi korumaları adına geri dönüşüm ve atıkların ayrıştırılması konusunda eğitim verildi. Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Yeliz Keçeciler, verdiği eğitimde geri dönüşüm için kadınların neler yapabileceklerini paylaştı. Eğitimde kadınların geri dönüşümle hem çevreye nasıl katkıda bulanacakları, hem de sağlayacakları tasarruf anlatıldı.

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