İnegöl havzası mercek altında

İnegöl havzasını konu alan TÜBİTAK projesi bütün hızıyla devam ediyor. Projenin danışmanı konumunda yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Aral Okay da İnegöl’e gelerek sahada çalışmalara destek verdi.

İnegöl havzası, iki önemli bilim insanı tarafından mercek altına alındı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Alçiçek tarafından İnegöl çevresindeki faylar ve depremlerle ilgili sürdürülen “İnegöl Havzasının Stratigrafisi ve TektonoSedimanter Gelişimi” konulu TÜBİTAK projesi çerçevesinde İnegöl bölgesindeki fay hatlarının karakteristik özellikleri ve İnegöl havzasının bilinmeyenleri gün yüzüne çıkacak.

İnegöl havzasını mercek altına alan ve iki bilim adamının titizlikle yürüttüğü proje kapsamında İnegöl havzası hakkında daha detaylı bilgiye ulaşılması bekleniyor. 2022 yılı içerisinde sonuçlanması beklenen TÜBİTAK destekli projenin danışmanı Prof. Dr. Aral Okay da İnegöl’e geldi. Uludağ başta olmak üzere İnegöl havzası hakkında bilgilerini paylaşan Prof. Dr. Aral Okay, sahada araştırma çalışmalarına katılarak destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.