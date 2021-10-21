Kusursuz eş de nafaka ödeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kusursuz eş de nafaka ödeyecek

İHA

Kusursuz eş de nafaka ödeyecek

Boşanma sonrası geçim sıkıntısı yaşayan tarafları ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; kusursuz eşin dahi yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü olduğuna hükmetti.
İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre; bir süredir geçimsizlik yaşayan O.A. ile H.A. çifti boşanmak için 4. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Davacı O.A., eşinin asılsız yere başka erkeklerin kendisine baktığı yönünde sözler söylediğini, bu takıntıları nedeniyle arkadaşları ve komşuları ile arasının açıldığını öne sürdü. Ailesine sert ve kırıcı davrandığını, ortak konuta gelmelerini istemediğini, ilk eşinden olma oğluna kötü davrandığını, hakaret ettiğini dile getirdi. Davalı H.A. ise tüm iddiaları inkâr ederek, davacının annesinin kendisine hakaret ettiğini, baskı uyguladığını, davacının ilk eşinden olan oğlunun da aynı şekilde saygısız davrandığını, kötü söz ve davranışlarda bulunduğunu, hakaret ettiğini, davacının ise tüm bu olanlara sessiz kaldığını ve boşanmak istediğini belirttiğini ileri sürdü. Aylık 750 TL tedbiryoksulluk nafakası ile 20 bin TL maddi, 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini savundu.
4. Aile Mahkemesi, davalı kadın eşin davacının çocuklarıyla anlaşamadığı, yemek yerken çocuklara karşı agresif tutumlar sergilediği ve davacıya hakaret ettiği, böyle olunca boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurlu olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmalarına, kadın eş yararına 250 TL tedbir nafakası ödenmesine, ancak tam kusurlu olması nedeniyle yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerinin reddine karar verdi. Davalı kadın kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Davalı kadının, boşanmaya neden olan olaylarda ağır kusurunun bulunmadığı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceğinin sabit olduğunu, davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekirken, davalının davacıya nazaran daha ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle, davalı kadının yoksulluk nafakası isteğinin reddinin doğru olmadığını ve bozmayı gerektirdiğini" belirterek gerekçesiyle Aile Mahkemesinin vermiş olduğu yoksulluk nafakası ve tazminat talebinin reddine kararını bozdu.
Aile Mahkemesi, boşanmaya sebep olan olaylarda erkek eşin kusurunun bulunmadığı, kadın eşin ise tam kusurlu olduğu gerekçesiyle ve yasa gereği davalı eş yararına yoksulluk nafakası ödenmesine karar verilemeyeceği gerekçesiyle direnme kararı verdi. Direnme kararı yasal süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı'nda; “Yoksulluk nafakası, boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olan tarafı koruma amacına yönelik olduğu içindir ki, boşanmış olan yoksul tarafa verilecek olan yoksulluk nafakası, hiçbir surette diğer tarafa yükletilen bir ceza veya tazminat niteliğinde değildir. Şayet böyle olsaydı, sadece boşanmada kusuru olan eşten istenebilmesi gerekirdi. Oysa ki maddede açıkça belirtildiği gibi kusursuz eş dahi yoksulluk nafakası ödemekle yükümlüdür. Yoksulluk nafakası, bir bakıma evlilik birliği devam ettiği sürece söz konusu olan karşılıklı bakım ve geçindirme ödevinin devam ettirilmesi anlamını taşımaktadır. Bunun yanında, yoksulluk nafakası istenebilmesi için istemde bulunan tarafın boşanma yüzünden yoksulluğa düşme tehlikesiyle karşılaşmış bulunması şarttır. Başka bir ifadeyle, geçimini kendi mali kaynakları ve çalışma gücüyle sağlama imkânından yoksun olan taraf diğer koşulları da varsa yoksulluk nafakası talep edebilecektir. Somut olay değerlendirildiğinde; boşanmaya sebep olan olaylarda mahkemece de sabit kabul edilip davalı kadına yüklenen kusurlu davranışların yanında, davacı erkeğin de eşini baba evine bırakıp sonrasında bir daha gelmesin diyerek evden göndermek ve tekrar istemediğini söylemek şeklinde gerçekleşen olaylara göre eşit kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkinse dosyada mevcut 2013 yılı araştırma sonuçlarına göre, kadın eşin ortaokul mezunu, ev hanımı olduğu, ailesinin yanında yaşadığı, mal varlığı ve gelirinin bulunmadığı buna karşılık erkek eşin üniversite mezunu olup sınıf öğretmenliği yaptığı, aylık 2 bin 500 TL gelir elde ettiği, kendi evinde oturduğu bu nedenle kira giderinin bulunmadığı, adına kayıtlı bir ev ve aracının olduğu görülmüştür. Yasa gereği tam kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası ödenmesine karar verilemeyeceği gerekçesine dayanan direnme kararının açıklanan bu değişik gerekçe ve nedenlerle bozulması gerekmiştir. Direnme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mobilya sektörü 9 bin kilometre uzaklıkta ihracata kilitlendi
YEREL HABERLER Mobilya sektörü 9 bin kilometre uzaklıkta ihracata ...
"En iyi narkotik polisi anne"
YEREL HABERLER "En iyi narkotik polisi anne"
Bursaspor’da Balıkesirspor maçının taktik antrenmanı yapıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Balıkesirspor maçının taktik antrenmanı ...
Bursa'da kontrolden çıkan taksi dükkâna girdi
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan taksi dükkâna girdi
360 sokak hayvanının aşıları yapıldı
YEREL HABERLER 360 sokak hayvanının aşıları yapıldı
Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren kadının cezası onandı Kadın platformu üyeleri destek için yürüyecek
YEREL HABERLER Annesini döven kardeşini pompalı tüfekle öldüren ...
Yenişehir’de her okula engelli rampası yapıldı Eğitimin her alanına büyük destek
YEREL HABERLER Yenişehir’de her okula engelli rampası ...
İnegöl havzası mercek altında
YEREL HABERLER İnegöl havzası mercek altında
Turkuvaz Medya’dan Avrupa’nın en büyük kitabevine ziyaret
YEREL HABERLER Turkuvaz Medya’dan Avrupa’nın en büyük kitabevine ...
Kendilerini polis olarak tanıtıp 145 bin lira dolandırdılar
YEREL HABERLER Kendilerini polis olarak tanıtıp 145 bin lira ...
Kadın derneklerine geri dönüşüm eğitimi
YEREL HABERLER Kadın derneklerine geri dönüşüm eğitimi
Bursa’da üreticilere "mavi yemiş" fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Bursa’da üreticilere "mavi yemiş" fidanı dağıtıldı
Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı
YEREL HABERLER Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e ...
Konuşmayı öğrenmeden hayvan sevgisini öğrendi Bir buçuk yaşındaki çocuğun hayvan sevgisi izleyenlerin içini ısıttı
YEREL HABERLER Konuşmayı öğrenmeden hayvan sevgisini öğrendi Bir ...
Bursa'da oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan futbolcu, ilk duruşmada savunma yapmadı
YEREL HABERLER Bursa'da oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan ...
'Hakkınızda soruşturma var' diyerek 145 bin lirasını dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Hakkınızda soruşturma var' diyerek 145 bin lirasını ...
TGK: “Dünya Gazeteciler Günü diye bir kutlama günü yok”
YEREL HABERLER TGK: “Dünya Gazeteciler Günü diye bir kutlama günü ...
Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu ...
Zabıtadan kaçak baraka operasyonu Osmangazi’de kaçak barakalar yıkıldı
YEREL HABERLER Zabıtadan kaçak baraka operasyonu Osmangazi’de kaçak ...
Bursaspor’un deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçını hakem Burak Pakkan yönetecek
YEREL HABERLER Bursaspor’un deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor ...
Bir sabah ansızın başkan gelebilir
YEREL HABERLER Bir sabah ansızın başkan gelebilir
Fabrika işçilerine madde bağımlılığı anlatıldı Yıldırım’dan madde bağımlılığına karşı topyekûn savaş
YEREL HABERLER Fabrika işçilerine madde bağımlılığı ...
Master Chef jürileri İnegöl köftesini beğendi
YEREL HABERLER Master Chef jürileri İnegöl köftesini beğendi
Bursa emniyetinden kadınlara destek
YEREL HABERLER Bursa emniyetinden kadınlara destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.