Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

Marmarabirlik 20212022 iş yılı kampanyasında ürün alım fiyatlarını açıkladı. Tavan fiyat 20,10 lira, taban fiyat 7,40 lira, yağlık zeytin fiyatı da 7 lira olarak belirlendi.

Marmarabirlik’te 20212022 iş yılı kampanyasında ürün alım fiyatları belli oldu. Üreticilerin büyük bir merakla beklediği açıklamayı Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa yaptı. Asa, “8 Kooperatif başkanı ve yöneticilerimizle yaptığımız koordinasyon toplantısı ve Marmarabirlik Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda; alım kampanyasında tavan fiyat 180 tane için 20,10 lira, 300 tane zeytin 9,50 lira, taban fiyat 380 tane için 7,40 lira, yağlık zeytinin kg fiyatı ise 7 lira olarak belirlenmiştir” dedi.

“Alım fiyatları belirlenirken, ortaklardan gelen rekolte beyanları göz önünde bulundurulmuş, piyasa koşulları gözetilerek, birliğimizin stok durumu, pazarlamanın satış planlaması ve Marmarabirlik'in ekonomik imkanları dikkate alınmıştır” diyen Başkan Asa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üreticilerimizin maliyet baskısı altında olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Zeytinden ekmeğini kazanan üreticilerimizin alın terini ve emeğini asla zayi etmeyiz. Bugüne kadar her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ürün alım fiyatları belirlenirken üreticilerimizin maliyetleri göz önünde bulundurulmuştur. Fiyatlar belirlenirken piyasa istikrarının da sağlanması gerekiyor. Üreticinin geçinebileceği tüketicinin de alabileceği fiyatlar olmalıdır. Üretici mağdur olmamalı, kurum da zarar etmemelidir. Marmarabirlik üreticinin sigortasıdır. Alınan üründen kar etmez zarar ederse, kurum ayakta duramaz, yatırım yapamaz, ürün bedellerini zamanında ödeyemez, kredi kullanmak zorunda kalınır ve öz kaynaklar erir. Kurum eski günlerine geri döner. Piyasa koşullarının üzerinde yüksek fiyata ürün alırsanız, tüketiciye yüksek fiyata satmak zorunda kalırsınız. Bu da piyasa gerçeklerine aykırıdır ve satışlarınızı düşürür.”

Bir yıllık kazancı değil, her yıl kazandırmayı düşünmek zorunda olduklarını belirten Hidamet Asa, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin yapmış olduğu 1 kilogram zeytinin maliyeti, 1 dekardan 510 kilogram zeytin üretimine göre ortalama 6,5 liradır. Marmarabirlik'in ortalama alım fiyatının 1011 lira olacağı öngörülmektedir. Dünya zeytinyağı üretiminin yüzde 50’sini gerçekleştiren İspanya’da zeytinyağı borsasında 1 kilogram zeytinyağı fiyatı 3 Euro civarındadır. Ülkemizde bugün itibarı ile 1 kilogram sızma dökme zeytinyağı fiyatı 30 lira seviyelerindedir. Bu veriler doğrultusunda 4,5 kilogram zeytinden 1 litre zeytinyağı elde edileceği öngörülerek yağlık zeytin fiyatı 7 lira olarak belirlenmiştir. Konuşma hakkı olduğunu düşünüp, hiçbir sorumluluğu olmayanların bugün ürün alım fiyatları üzerinden spekülatif açıklamalar yaptığını görüyoruz. Kurumu zarara uğrattığımızda ilk önce onlar ‘kurumu batırdınız’ diyeceklerdir. Marmarabirlik’i düzlüğe çıkardık, bugüne kadar olduğu gibi üreticimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Ürün ödeme planı ile ilgili de bilgi veren Hidamet Asa, “Alım miktarı, alım bütçesi göz önüne alınarak ürün bedelleri on beş günlük periyotlarda yüzde 50'si peşin, geri kalan kısmı Mart ve Mayıs ayı sonunda ödenmesi planlanmaktadır. Ürün bedelleri önceki yıllarda olduğu gibi kredi kullanılmadan kendi öz kaynaklarımızla ödenecektir” açıklamasında bulundu.

Türkiye genelinde sofralık zeytin üretiminin geçtiğimiz yıla göre yüksek olacağı tahmin edilmekle birlikte, Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif ve 25 bin ortağımızdan 72 bin 650 ton rekolte beyanı gelmiştir. Marmarabirlik Pazarlama Müdürlüğü ve İhracat Müdürlüğü’nün yapmış olduğu satış planlaması kapsamında 560 milyon TL alım bütçesi oluşturulmuştur. Ürün alımlarına, kooperatif yönetim kurulu yetki ve sorumluluğunda 22 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.

