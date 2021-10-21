Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı: "'21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' diye bir kutlama günü yok"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü” olarak kutlanan özel bir basın günü olmadığını açıkladı.

22 Ekim tarihinin, Tercümanı Ahval gazetesinin yayınlanmaya başladığı gün olduğunu ve basın kuruluşları ve çalışanları için başka bir anlam taşımadığını bildiren TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı açıklamasında şu bilgilere yer verdi;

"Biz gazeteciler için her yıl 3 özel gün vardır. Bunlar ülkemizde kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümüdür. 3 Mayıs'ta da Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlanır. Bunların dışında, kimler tarafından hangi amaçla ortaya atıldığı bilinmeyen çeşitli gazetecilik günleri olduğunu duyuyor, üzülüyoruz.

Son olarak gündeme getirilen '21 Ekim Dünya Gazetecilik Günü' diye bir gün de yoktur. Bu günün dünya gazeteciliği ile bir ilgisi yoktur ve açıklama yapan çevreler ne yazık ki böyle bir kutlama günü olup olmadığını bilmeden açıklama yapmaktadır."

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yazılı açıklamasında gazeteciler tarafından dayanışma günü olarak kutlanan tarihlere ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye’de 1961 yılından bu yana kutlanmaktadır. 19611971 yılları arasında 'Çalışan gazeteciler bayramı' adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine adı, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' olarak değiştirilmiştir. 4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı kanunun Resmî Gazetede yayımlanışı nedeniyle '10 Ocak' kutlama günü olmuştur.

Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz tarihi de mesleğimiz için dayanışma günüdür. Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya son verilmesi günümüzde 'sansürün kaldırılması' olarak adlandırılıyor. Bu tarih, meslektaşlarımız tarafından dayanışma günü olarak kutlanıyor.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü de, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir ve 1993 yılından beri Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak bütün dünyada kutlanmaktadır."

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