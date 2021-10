Üniversitelilere her alanda tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim ve öğretimin başlamasıyla şehre gelen öğrencilere yönelik ‘Üniversitene Hoş geldin Şöleni’ düzenledi. Başkan Alinur Aktaş, şehir dışından gelen üniversite öğrencilerinin Bursa'dan istifade etmesini isteyerek her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Eğitime ve ülkemizin yarınları olan gençlere büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin de yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Birlik Vakfı işbirliğinde bu sene 5’incisi yapılan ‘Üniversitene Hoş geldin Şöleni’, öğrencilerin yoğun katılımıyla Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu'nda başladı. 2021 Ekim tarihleri arasında düzenlen şölen, öğrencilerin büyük ilgisi üzerine bir gün daha uzatıldı. Alanda kurulan öğrenci toplulukları stantlarını gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversitelilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şölenin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar ve kurumların temsilcileri katıldı. Gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin her zaman yanlarında olacağını belirtti. Kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu ve bundan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Aktaş, şölenin öğrencilerin sosyalleşmesi adına önemli olduğunu dile getirdi. İki gün planlanan etkinliğin bir gün daha uzatıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Gençlerin her zaman büyük düşünmesi gerekir. Bursa çok özel bir şehir. Bu şehirden istifade edin. Üniversite toplulukları bizden etkinlik, program istesin. Destek olmaya hazırız. Sizler için neler yapabiliriz diye yeni projelere kafa yoruyoruz. Öğrenciler bizler için kıymetli ve değerli” dedi.

Son dönemde öğrencilere yurt konusunda da yardımcı olduklarını anlatan Başkan Aktaş, evlerde kalan üniversitelilerin suyu yüzde 50 indirimle kullanacağını hatırlattı. Kurdukları Gençlik Kulübü’ne üye olmalarını da tavsiye eden Başkan Aktaş, gençlerin kendilerini birden fazla alanda geliştirmelerini istedi. Üniversitelerin diplomadan ziyade fırsatlar sunan yapılar olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, gençlere her daim destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitedeki imkanları her geçen gün iyileştirdiklerini ifade etti. Üniversitelerin içinde bulunduğu şehirle bir bütün olduğunu anlatan Kılavuz, “Öğrenciler, okumak için geldikleri şehri her anlamda tanımalı” dedi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar ise, iki yıl aradan sonra tekrar okullarına kavuşan öğrencilerin heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindekiler, öğrenci toplulukları ve kurumların stantlarını gezerek gençlerle sohbet etti. 20 Ekim tarihinde başlayan şenlik, 22 Ekim tarihinde son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.