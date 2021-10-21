Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın

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Derya EVRENMuammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA´da, elektronik eşyaların toplandığı geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Alevler, çevredeki iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi'ndeki geri dönüşüm deposunda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Hurdaya çıkmış elektronik malzemelerin toplandığı depodan alevlerin yükseldiğini görenler, polise ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar çevredeki çalışanlar, yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede bütün depoya yayılan alevlere 6 kişilik itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Muammer İRTEM

2021-10-21 17:42:08



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