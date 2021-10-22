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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'dan dünyanın 20 ülkesine geri dönüşümlü kumaş ihracatı

İHA

Bursa'dan dünyanın 20 ülkesine geri dönüşümlü kumaş ihracatı

Bursalı tekstil firması, geri dönüşüm "recycled" belgeli geri dönüşümlü kumaş üreterek, bütün dünyaya ihraç ediyor.
Bursa Textile Show Fuarı, bu yıl 30 ülkeden yaklaşık 300 yabancı alıcıyı üretici firmalarla buluşturdu. Bursa Textile Show, Merinos AKKM’de üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Bursa’nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Forte firması da ürünlerini fuarda sergiledi. Boya, apre ve tekstil ürezine faaliyet gösteren firma, 20 Asya ve Avrupa ülkesi için geri dönüşüm "recycled" belgeli geri dönüştürülebilir kumaş üretti. Uzun araştırmalar neticesinde geri dönüşümlü kumaşlar imâl eden firma, bu ürünlerini bütün dünyaya ihraç ediyor. Firmanın en büyük müşterileri Avrupa ülkeleri, özellikle Almanya.
Firmanın satış ve pazarlama sorumlusu Ümit Turcan, "Biz recycled belgemiz olduğu için bu kumaşları üretiyoruz. Kumaşı biz kendi bünyemizde, İnegöl tesisimizde imâl ediyoruz. Bu kumaşın özelliği, tamamen geri dönüştürülebilir olması. Günümüzde geri dönüşüm çok mühim. Dünya geri dönüşüme çok önem veriyor. Biz de yeni ürettiğimiz recycle belgeli, geri dönüştürülebilir kumaşlarımızı dünyanın her tarafına ihraç ediyoruz. Dünyanın önde gelen markaları recycled belgeli ürünleri destekliyor. Sürdürülebilir bir dünya için bu gerekli. Çünkü bu dünya hepimizin’’ dedi.
Geri dönüşümlü kumaş nedir?
Geri dönüşümlü kumaş ve iplikler, karbon ayak izini azaltıyor. Bu yüzden büyük markalar ve bilinçli tüketiciler geri dönüşümlü kumaşları tercih ediyor. Geri dönüştürülmüş pamuk (recycle cotton) da dahil olmak üzere, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, sürdürülebilirlik tekstil içinde giderek artıyor. Geri dönüştürülmüş iplik, kullanılmış bir kumaşın yeni tekstil ürünleri üretmek için tekrar elyafa dönüştürülmesiyle elde ediliyor. Geri dönüşümlü iplik üretimi için genellikle tekstilde fireli kumaşlar yeniden elyafa dönüştürülüyor. Dönüştürülen iplikler çeşitli lif takviyeleriyle sağlamlaştırılıyor.
Küresel Geri Dönüşüm Standardı "Küresel Recycled Standardı" (GRS), esas olarak Control Union tarafından 2008'de geliştirildi ve sahiplik 1 Ocak 2011'de Textile Exchange'e geçti. GRS, geri dönüştürülmüş içeriklerin gözetim zincirinin, sosyal ve çevresel uygulamaların ve kimyasal sınırlamaların üçüncü taraf sertifikasyonuna yönelik gereklilikler belirleyen uluslararası, gönüllülüğe dayalı tam bir ürün standardıdır. GRS'nin hedefi, doğru içerik talepleri ve iyi çalışma şartları sağlamak ve zararlı çevresel ve kimyasal etkileri asgariye indirmektir. Bu, 50'den fazla ülkede çırçırlama, eğirme, dokuma, örme, boyama ve baskı ve dikiş işleri ile uğraşan şirketleri kapsıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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