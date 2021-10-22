Kestel ve İnegöl'de su kesintisi

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Bursa’nın Kestel ve İnegöl ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Kestel ilçesinin Vani Mehmet Mahallesi Bayır Sokak ve civarında 25.10.2021 15.11.2021 tarihleri arasında 10:00 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Yeni BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla İnegöl ilçesinin Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi ve civarında 22.10.2021 20.11.2021 tarihleri arasında 10:00 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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