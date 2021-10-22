Nilüfer’den kardeş şehir Gazimağusa’ya ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’den kardeş şehir Gazimağusa’ya ziyareti

İHA

Nilüfer’den kardeş şehir Gazimağusa’ya ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan İsmail Arter ile bir araya geldi.
Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüferli muhtarlar ve meclis üyeleriyle birlikte temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler, Nilüfer’in kardeş şehri olan Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından karşılanan Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler, her iki belediyenin çalışmalarını konuştular.
Pandemi döneminin ardından yüz yüze görüşebilmekten duydukları memnuniyeti dile getiren iki belediye başkanı, bir çok konuda fikir alışverişinde bulundu. Gazimağusa’nın çok yönlü bir kent olduğunu vurgulayan İsmail Arter, “Bölgemiz Kıbrıs’ın ikinci büyük liman şehri. Tarihî eserlere sahip ve turizm açısından da hareketli bir şehir. Koronavirüs çalışmalarımızı engellese de imar planı çalışmalarımızı tamamladık. Artık daha plânlı bir gelişim gösterecek. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu kentimiz sulak alanlarıyla da dikkat çekiyor” dedi.
46 yıldır kapalı olan Maraş Bölgesi’nin tekrar girişlere açılmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Arter, “Yıllardır kanayan yaramız Kapalı Maraş Bölgesi de karşılıklı siyasî mutabakatla en azından girişlere açıldı. Orada da birtakım çalışmalarımız var. Umarım sorun tam olarak çözülür ve Maraş’ı yaşanabilir bir kent haline getiririz” diye konuştu.
Misafirperverliğinden dolayı İsmail Arter ve ekibine teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, bu tür ziyaretlerin karşılıklı dostluk ilişkilerine olumlu katkı yapacağını belirtti. Başkan Turgay Erdem, “Kardeş kentimiz Gazimağusa’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu ziyaretler, karşılıklı iş birliklerimizin ve kardeşliğimizin pekişmesine yol açacaktır. Kıbrıs’ta yaşanan sorunları yıllardır ülkemizden takip ediyoruz. Sizlerin belediyecilik anlamındaki çalışmalarınızı da yakından takip ediyoruz. Kıbrıs’ta atılan adımlar, iki ülke halkı için de olumlu ve umut veriyor. Sizlerin de bölgede değerli çalışmalarınız var. Buraların verimli kullanılması Kıbrıs’a da çok yönlü katkı sağlayacaktır” dedi. Başkan Erdem, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i de Nilüfer’e davet etti.
Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler daha sonra Kapalı Maraş Bölgesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Girne’deki Boğaz Şehitliği’ni de ziyaret eden Nilüfer heyeti burada, Barış Harekâtı’nda şehit olan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Mesut Şehitoğlu’nun babası ve bütün şehitler için dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kestel ve İnegöl'de su kesintisi
YEREL HABERLER Kestel ve İnegöl'de su kesintisi
Eski ayakkabı çalmanın cezası 7.5 sene Yargıtay’dan eski ayakkabı kararı
YEREL HABERLER Eski ayakkabı çalmanın cezası 7.5 sene Yargıtay’dan ...
(Özel) Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü Tek arzusu ölmeden çocuğunu görüp sarılmak
YEREL HABERLER (Özel) Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal ...
(Özel) Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor
YEREL HABERLER (Özel) Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf ...
TKDK’nın hibe desteği yüzde 10 arttı Avrupa komisyonu, TKDK’nın hibe desteğini yüzde 10 artırdı Bursa’da en büyük hibe desteğini Karacabey aldı Karacabey’deki 42 projeye 43 milyonluk hibe desteği verildi
YEREL HABERLER TKDK’nın hibe desteği yüzde 10 arttı Avrupa ...
Bursa'dan dünyanın 20 ülkesine geri dönüşümlü kumaş ihracatı
YEREL HABERLER Bursa'dan dünyanın 20 ülkesine geri dönüşümlü kumaş ...
Su ısıtıcısının patlamasıyla alevlerin arasında kalan kişiyi komşuları kurtardı
YEREL HABERLER Su ısıtıcısının patlamasıyla alevlerin arasında kalan ...
3 katlı evin teras katında korkutan yangın: Mahsur kalan adamı alevlerin arasından kurtardılar
YEREL HABERLER 3 katlı evin teras katında korkutan yangın: Mahsur ...
Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın
Bursa´da `Türk Dünyası Kültür Başkentliği´ne hazırlık
YEREL HABERLER Bursa´da `Türk Dünyası Kültür Başkentliği´ne hazırlık
Ayağına misina dolanan güvercin asılı kaldığı ağaçtan kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayağına misina dolanan güvercin asılı kaldığı ağaçtan ...
Üniversitelilere her alanda tam destek
YEREL HABERLER Üniversitelilere her alanda tam destek
Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
YEREL HABERLER Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
Buzdolabı geri dönüşüm deposunda büyük yangın Alev alev yanan geri dönüşüm tesisi drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Buzdolabı geri dönüşüm deposunda büyük yangın Alev ...
BİKEP Osmangazi’de buluştu BİKEP, uygulamadaki farklılıkları kaldırmak için buluştu
YEREL HABERLER BİKEP Osmangazi’de buluştu BİKEP, uygulamadaki ...
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Kolaylı: "'21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' diye bir kutlama günü yok"
YEREL HABERLER Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ...
Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
YEREL HABERLER Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
Türk Dünyası’nın kalbi Bursa’da atacak
YEREL HABERLER Türk Dünyası’nın kalbi Bursa’da atacak
BİKEP Osmangazi’de buluştu BİKEP, uygulamadaki farklılıkları kaldırmak için buluştu
YEREL HABERLER BİKEP Osmangazi’de buluştu BİKEP, uygulamadaki ...
Kusursuz eş de nafaka ödeyecek
YEREL HABERLER Kusursuz eş de nafaka ödeyecek
Mobilya sektörü 9 bin kilometre uzaklıkta ihracata kilitlendi
YEREL HABERLER Mobilya sektörü 9 bin kilometre uzaklıkta ihracata ...
"En iyi narkotik polisi anne"
YEREL HABERLER "En iyi narkotik polisi anne"
Bursaspor’da Balıkesirspor maçının taktik antrenmanı yapıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Balıkesirspor maçının taktik antrenmanı ...
Bursa'da kontrolden çıkan taksi dükkâna girdi
YEREL HABERLER Bursa'da kontrolden çıkan taksi dükkâna girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.